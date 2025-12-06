Трусова и Косторная — об общении своих сыновей: будут ли дружить наши дети? Им придётся

Фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная высказались об общении их детей. Спортсменки отметили, что их сыновьям придётся подружиться из-за графика.
— Саша, Алёна, вы сегодня здесь с детьми, понимаю, успели познакомить?
Трусова: Ну, они пока не сильно взрослые, чтобы их познакомить.
Косторная: Но они уже виделись.
Трусова: Они виделись, но как-то пообщаться им не удалось.
Косторная: Пока не очень, они пока не могут найти общий язык (смеётся).
Трусова: Пока игнорируют друг друга (смеётся). Характер, может, разный, не знаю (улыбается).
— Будут дружить?
Трусова: Им придётся (смеётся). Мы на одни шоу ездим, на одни мероприятия. Они с нами, естественно.
Косторная: Выхода как бы не будет особо (смеётся), — передаёт слова Косторной и Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.