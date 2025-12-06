Косторная — о том, что Малинин исполнил семь квадов в ПП: это просто космос какой-то
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная и серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова высказались об американском фигуристе Илье Малинине, который исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08
— Сегодня был неплохой разогрев перед Кубком Первого канала — Илья Малинин исполнил семь четверных впервые в истории. Успели ли посмотреть?
Косторная: Я смотрела. Это просто космос какой-то.
Трусова: Ни прибавить, ни убавить. Просто космос, — передаёт слова Алёны и Александры корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.
