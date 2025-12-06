Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Косторная — о том, что Малинин исполнил семь квадов в ПП: это просто космос какой-то

Косторная — о том, что Малинин исполнил семь квадов в ПП: это просто космос какой-то
Комментарии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная и серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова высказались об американском фигуристе Илье Малинине, который исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

— Сегодня был неплохой разогрев перед Кубком Первого канала — Илья Малинин исполнил семь четверных впервые в истории. Успели ли посмотреть?
Косторная: Я смотрела. Это просто космос какой-то.

Трусова: Ни прибавить, ни убавить. Просто космос, — передаёт слова Алёны и Александры корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Материалы по теме
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супертехника и семь квадов с акселем — огонь!
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супертехника и семь квадов с акселем — огонь!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android