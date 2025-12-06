Косторная — о том, что Малинин исполнил семь квадов в ПП: это просто космос какой-то

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная и серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова высказались об американском фигуристе Илье Малинине, который исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.

— Сегодня был неплохой разогрев перед Кубком Первого канала — Илья Малинин исполнил семь четверных впервые в истории. Успели ли посмотреть?

Косторная: Я смотрела. Это просто космос какой-то.

Трусова: Ни прибавить, ни убавить. Просто космос, — передаёт слова Алёны и Александры корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.