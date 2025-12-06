«Это фантастика. Восхищаюсь!» Евгений Плющенко — о мировом рекорде Малинина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о мировом рекорде и победе в финале Гран-при ISU американца Ильи Малинина. Он отметил вклад родителей в воспитание спортсмена, а также способности фигуриста.

«Илья Малинин творит историю в 21 год с мировым рекордом в финале Гран-при. Семь четверных прыжков. Заявил — сделал! Новый мировой [рекорд] — 238,24. Посмотрел, что предыдущий был его же — 228,97. Почти на 10 баллов обошёл! Это фантастика. Дай бог здоровья этому парню ещё не раз творить историю! Восхищаюсь!

Хорошо знаю его родителей, которые воспитали очень хорошего парня. Илья точно знает, как делать невозможное возможным! Сказали мне бы 15 лет назад в Ванкувере-2010, когда я говорил на пресс-конференции, за четверными будущее, что в 2025-м кто -то прыгнет семь четверных прыжков, я бы не поверил! Тогда после моего выступления ISU подняли стоимость четверных прыжков. И это толкнуло фигурное катание вперёд с гигантской скоростью» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.