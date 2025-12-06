Трусова, Щербакова и Косторная поделились впечатлениями после ЮКПК

Российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова), Алёна Косторная и Анна Щербакова поделились впечатлениями после завершения соревнований на Кубке Первого канала среди юниоров.

— Ваши эмоции, комментарии по итогам Кубка Первого канала среди юниоров?

Трусова: Хорошие эмоции, мне кажется. На взрослом мы не выиграли, на юниорском выиграли, одинаково хорошие эмоции. Поэтому, мне кажется, неважен результат, всегда очень всё прекрасно, потому что это такие весёлые соревнования, специально сделанные, они разряжают такую серьёзную соревновательную обстановку. Думаю, отличные эмоции, всё классно.

Щербакова: Я тоже соглашусь, что всегда вне зависимости от результата это такой праздник фигурного катания и для спортсменов, и для зрителей, и для нас, капитанов. И просто радует, что сегодня эта атмосфера была, праздник состоялся, всё супер.

Косторная: Да, мы изначально говорили, когда поддерживали детей: «Это праздник, получите только положительные эмоции. Не обращайте внимания на какие-то сложности, трудности. Если вдруг что-то пошло не так, ни в коем случае не расстраивайтесь. Главное — это позитив, хорошее настроение и эмоции от турнира, — передаёт слова Алёны, Анны и Александры корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.