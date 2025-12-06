Евгений Плющенко назвал элемент, который следом прыгнет Илья Малинин

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о перспективах американского фигуриста, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина. Сегодня американец прыгнул семь четверных прыжков.

«Главный вопрос, который задают все: «А что дальше?» Илья прыгнет пятерной? Прыгнет! Однозначно, это будет 5S (пятерной сальхов. — Прим. «Чемпионата»)! И я более чем уверен, что будет он в недалёком будущем! Бомби, чемпион! Продолжай творить историю!» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Сегодня, 6 декабря, Малинин в финале Гран-при ISU — 2025 обновил личный и вместе с тем мировой рекорды по набранным за произвольную программу баллам. 21-летний спортсмен является первым в истории фигуристом, которому удалось успешно исполнить четверной аксель на международных соревнованиях.