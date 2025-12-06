Косторная ответила, волновалась ли из-за роли капитана на ЮКПК

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, испытывала ли она волнение, выступая в роли капитана команды на Кубке Первого канала среди юниоров.

— Алён, как тебе дебют в роли капитана на Кубке Первого канала? Сильно ли волновалась?

Косторная: Да, я очень сильно волновалась, особенно вчера, когда нам сказали маленькие интервью записывать. И я поняла, что какие-то шуточные видео или ещё что-то много раз снимала, а вот прямо, чтобы серьёзно записать интервью, такого ещё ни разу не было, волновалась, — передаёт слова Алёны Косторной корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.