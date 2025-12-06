Трусова, Щербакова и Косторная рассказали, как оформляли зоны «кисс энд край» на ЮКПК

Российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова), Алёна Косторная и Анна Щербакова рассказали, как происходило оформление зоны «кисс энд край» на юниорском Кубке Первого канала.

— Как вы оформляли зоны «кисс энд край»?

Трусова: Мне кажется, что на всех Кубках Первого канала мне помогают фанаты. Более того, они даже раньше мне пишут, чем я им, всегда говорят: «Мы поддержим, приедем, всё купим, не переживай, всё хорошо». И да, все приезжают заранее, всё выкладывают, всегда этим занимаются.

— Аня, у вас то же самое, да? Алёна?

Щербакова: Да, то же самое, каждый Кубок Первого канала уже на протяжении нескольких лет, и всегда с оформлением зоны «кисс энд край» очень сильно помогают фан-группы. Все баннеры, шарики, очки, какие-то игрушки, плакаты — это всё организовывают фан-группы, поэтому им, конечно, огромное спасибо. И да, тоже они сами всегда первые предлагают инициативу и пишут ещё даже до того, как мы вообще смотрим и загадываем в сторону этих Кубков Первого канала.

Косторная: Мне тоже написали, спросили, как это оформление всего происходит. В общем, списалась, узнала, как это всё происходит. Затем рассказала, объяснила, показала, дальше фан-группы уже сами решали, что закупать, сколько и как они хотят видеть «кисс энд край». Я просто пришла пораньше, всё распаковала и красиво расставила по полочкам, — передаёт слова Алёны, Анны и Александры корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.