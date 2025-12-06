Скидки
Трусова: из своей команды на ЮКПК выделю Федотова. Он сегодня выдал прокат жизни

Арсений Федотов
Фигуристки Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова оценили выступления своих подопечных на Кубке Первого канала среди юниоров. Трусова выделила Арсения Федотова.

— Кого-то можете из своих команд выделить?
Щербакова: Я лично выделять не буду, но у меня все ребята в команде хорошо откатались, все показали, мне кажется, всё, что они могли сделать на сегодняшний момент. Многие шли на риск по сравнению с этапами, очень сильно усложнили программы, добавили и четверных прыжков, и попробовали новые элементы. И мне кажется, что все успешно с этим справились, так что просто всех ребят хочу поздравить с этим днём и поблагодарить за то, что они нам такие прокаты показали.

Трусова: Ну, я согласна тоже, что все молодцы, все хорошо всё делали, старались, из того, что могли, всё показали. Могу, наверное, если нужно, выделить Арсения Федотова. Мне кажется, для себя он сегодня выдал прокат жизни. И он в первый раз вставил четверной риттбергер.

Косторная: Ну, мне как бы нечего особо добавить. Поэтому я полностью согласна, что все ребята молодцы, все старались. Получилось, не получилось, но как есть. Думаю, все всё равно шли с мыслями, что нужно делать свой максимум, — передаёт слова Косторной, Щербаковой и Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова, Щербакова и Косторная рассказали, как оформляли зоны «кисс энд край» на ЮКПК
