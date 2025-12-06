Скидки
Щербакова, Трусова, Косторная: вспоминали ли совместные турниры? Да мы и не забывали

Трусова, Косторная и Щербакова
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная рассказали, что помнят времена, когда они вместе участвовали в различных соревнованиях. Сегодня, 6 декабря, спортсменки были лидерами своих команд в рамках Кубка Первого канала среди юниоров.

— Ваше трио снова вместе, возникли ли у вас ностальгические вайбы? Может быть, вспоминали совместные соревнования, турниры?
Щербакова: Да мы и не забывали (смеётся).

Трусова: Мы не забываем.

Косторная: Мы вчера сидели, и как раз таки проскользнула фраза, что как будто завтра надо соревноваться самим, — передаёт слова Трусовой, Косторной и Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.


