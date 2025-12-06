Федотов — о том, что впервые сделал квадриттбергер: потренировал, вставил, прыгнул — и всё

Фигурист Арсений Федотов поделился впечатлениями после первого в карьере исполнения четверного риттбергера на соревнованиях. Федотов принимал участие в юниорском Кубке Первого канала в составе команды Александры Трусовой (Игнатовой).

Трусова: Ты сегодня первый раз сделал четверной риттбергер на соревнованиях. Как ощущения вообще? Как вкатывал? Расскажи нам.

Федотов: Нормально потренировал, вставил, прыгнул — и всё.

Трусова: Всё просто, да? На уверенном двигался?

Федотов: Да, — сказали Арсений Федотов и Александра Трусова в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил в Калуге. В розыгрыше принимали участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команды Александры Трусовой (Игнатовой).