Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федотов — о том, что впервые сделал квадриттбергер: потренировал, вставил, прыгнул — и всё

Федотов — о том, что впервые сделал квадриттбергер: потренировал, вставил, прыгнул — и всё
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов поделился впечатлениями после первого в карьере исполнения четверного риттбергера на соревнованиях. Федотов принимал участие в юниорском Кубке Первого канала в составе команды Александры Трусовой (Игнатовой).

Трусова: Ты сегодня первый раз сделал четверной риттбергер на соревнованиях. Как ощущения вообще? Как вкатывал? Расскажи нам.

Федотов: Нормально потренировал, вставил, прыгнул — и всё.

Трусова: Всё просто, да? На уверенном двигался?

Федотов: Да, — сказали Арсений Федотов и Александра Трусова в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил в Калуге. В розыгрыше принимали участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команды Александры Трусовой (Игнатовой).

Материалы по теме
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android