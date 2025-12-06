Двоеглазова — о Федотове: конечно, я очень переживала, но безумно верю в этого человека

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что переживала во время проката Арсения Федотова, отметив, что верила в его успешный прокат программы во время соревнований на юниорском Кубке Первого канала, который проходил в Калуге.

Трусова: Алиса, расскажи, переживала? Ты вот в нашей «зелёной» команде, поддерживаешь нас.

Двоеглазова: Я уже в вашу команду полностью переквалифицировалась. Конечно, я очень переживала, но безумно верю в этого человека

Трусова: Ты почувствовал поддержку от нас и Алисы?

Федотов: Очень помогала поддержка на второй половине. Я уже катался на позитиве, ни о чём не переживал. Поэтому спасибо большое, — сказали Федотов, Двоеглазова и Трусова в эфире Первого канала.