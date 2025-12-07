Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лазарев — о ЮКПК: очень нравится этот турнир, всегда чувствуется поддержка команды

Лазарев — о ЮКПК: очень нравится этот турнир, всегда чувствуется поддержка команды
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от участия в юниорском Кубке Первого канала, который проходил в Калуге.

Щербакова: Лев, ну ты сегодня точно тигр. Мне кажется, что Кубок Первого канала — это один из твоих любимых турниров. Ты всегда здесь просто феерично катаешься. Скажи, какие впечатления у тебя уже от твоего третьего Кубка Первого канала среди юниоров? Может, уже во взрослые пора?

Лазарев: Мне очень нравится этот турнир, всегда чувствуется поддержка команды, и я всё выступление на вас смотрел.

Щербакова: А тебя это не отвлекает? Потому что ты правда смотрел на нас всё выступление.

Лазарев: Нет, мне это помогает, потому что, не знаю, как-то перестаю думать об элементах, а они хорошо получаются.

Щербакова: Но это тоже, получается, залог успеха. Ты говорил, что тебя очень поддерживают твои друзья, что они тоже смотрят твои прокаты. Кому-нибудь привет хочешь передать?

Лазарев: Я передаю привет всем своим друзьям. Их очень много, я их не перечислю сейчас, — сказали Лев Лазарев и Анна Щербакова в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил в Калуге. В розыгрыше принимали участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команда Александры Трусовой (Игнатовой).

Материалы по теме
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android