Лазарев — о ЮКПК: очень нравится этот турнир, всегда чувствуется поддержка команды

Российский фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от участия в юниорском Кубке Первого канала, который проходил в Калуге.

Щербакова: Лев, ну ты сегодня точно тигр. Мне кажется, что Кубок Первого канала — это один из твоих любимых турниров. Ты всегда здесь просто феерично катаешься. Скажи, какие впечатления у тебя уже от твоего третьего Кубка Первого канала среди юниоров? Может, уже во взрослые пора?

Лазарев: Мне очень нравится этот турнир, всегда чувствуется поддержка команды, и я всё выступление на вас смотрел.

Щербакова: А тебя это не отвлекает? Потому что ты правда смотрел на нас всё выступление.

Лазарев: Нет, мне это помогает, потому что, не знаю, как-то перестаю думать об элементах, а они хорошо получаются.

Щербакова: Но это тоже, получается, залог успеха. Ты говорил, что тебя очень поддерживают твои друзья, что они тоже смотрят твои прокаты. Кому-нибудь привет хочешь передать?

Лазарев: Я передаю привет всем своим друзьям. Их очень много, я их не перечислю сейчас, — сказали Лев Лазарев и Анна Щербакова в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил в Калуге. В розыгрыше принимали участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команда Александры Трусовой (Игнатовой).