Федотов: какой главный урок вынесу после ЮКПК? Никакой. Впереди главный старт

Российский фигурист Арсений Федотов в интервью Евгении Медведевой рассказал, что катался на юниорском Кубке Первого канала ради команды, отметив, что главный старт сезона ждёт его впереди.

Медведева: Арсений, ты, по-моему, выдал сегодня просто прокат жизни. Зал просто взрывался. Но ты достаточно скромно среагировал, несмотря на всё. Может быть, ты для кого-то сегодня катался?

Федотов: Ну, однозначно я катался для команды, потому что у нас был командный турнир.

Медведева: А какой главный урок за сегодня ты вынесешь с собой домой и будешь с ним работать?

Федотов: Никакого. Впереди главный старт.

Медведева: И это правильно. Всё проходящее, кроме самых главных стартов, — сказали Евгения Медведева и Арсений Федотов в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил в Калуге. В розыгрыше принимали участие три команды: «салатовая» команда (капитан — Александра Трусова), «голубая» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команда Александры Трусовой (Игнатовой).