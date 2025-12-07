Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка — о ЮКПК: очень благодарна команде за поддержку, я познакомилась с новыми ребятами

Дзепка — о ЮКПК: очень благодарна команде за поддержку, я познакомилась с новыми ребятами
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка поблагодарила команду Алёны Косторной, в составе которой принимала участие в юниорском Кубке Первого канала, за поддержку, отметив, что благодаря этому старту познакомилась с новыми фигуристами. Юниорский Кубок Первого канала проходил 6 декабря в Калуге. Победу одержала команда Александры Трусовой (Игнатовой).

Медведева: Такой крупный турнир. Что понравилось и запомнилось больше всего тебе сегодня?

Дзепка: Командная поддержка.

Траньков: Командная поддержка! Ты чувствовала её во время проката, слышала, как тебя поддерживали ребята?

Дзепка: Да, абсолютно. Я очень благодарна моей команде за поддержку, познакомилась с новыми ребятами, а также очень благодарна зрителям, потому что чувствовала поддержку зала во время проката.

Траньков: София, что бы ты хотела сказать своим болельщикам, своим родителям, своей команде после этого турнира? Чем он тебе запомнился? Свои самые тёплые воспоминания.

Дзепка: В первую очередь я всем очень благодарна. Хочу пожелать всем любви, добра и смотреть фигурное катание, — сказали София Дзепка, Максим Траньков и Евгения Медведева в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Косторная, Трусова и Щербакова встретятся в роли капитанов: чего ждать от юниорского КПК
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android