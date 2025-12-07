«Один из лучших прокатов в жизни». Малинин — о произвольной программе в финале ГП ISU

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин прокомментировал свой прокат произвольной программы в финале Гран-при ISU – 2025 в японское Нагое. Малинин выиграл соревнования, прыгнув семь четверных прыжков и установив новый мировой рекорд в произвольной программе (238,24 балла).

«Чувствую огромное облегчение после этого проката. Это был один из лучших прокатов в моей жизни. На льду мне пришлось бороться за каждый элемент, очень рад, что смог сделать это перед японской публикой. Без их поддержки, думаю, это было бы невозможно.

Действительно думал, чтобы упростить программу и откатать её безопасно, но потом вспомнил, зачем приехал на финал Гран-при. Для меня финал Гран-при — это место, где я пробую новые вещи: элементы, расстановку, чтобы понять, что возможно, особенно в олимпийский сезон. Поэтому решил идти на максимум и создать себе основу, представление, как это может выглядеть. Очень доволен своим выступлением, знаю, что могу выполнять эти прыжки под давлением. Теперь, когда я это понял, могу добавить в программу больше деталей, чтобы сделать её цельной.

Определённо горжусь тем, как выступаю в этом сезоне. Чувствую, стал гораздо лучше подготовлен и гораздо увереннее в себе. И в целом весь этот год чувствую себя гораздо увереннее, способным показывать то, на что действительно способен, даже в условиях давления», – приводит слова Малинина аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.