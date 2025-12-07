Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Один из лучших прокатов в жизни». Малинин — о произвольной программе в финале ГП ISU

«Один из лучших прокатов в жизни». Малинин — о произвольной программе в финале ГП ISU
Комментарии

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин прокомментировал свой прокат произвольной программы в финале Гран-при ISU – 2025 в японское Нагое. Малинин выиграл соревнования, прыгнув семь четверных прыжков и установив новый мировой рекорд в произвольной программе (238,24 балла).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Мужчины. Произвольная программа
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
332.29
2
Юма Кагияма
Япония
302.41
3
Сюн Сато
Япония
292.08

«Чувствую огромное облегчение после этого проката. Это был один из лучших прокатов в моей жизни. На льду мне пришлось бороться за каждый элемент, очень рад, что смог сделать это перед японской публикой. Без их поддержки, думаю, это было бы невозможно.

Действительно думал, чтобы упростить программу и откатать её безопасно, но потом вспомнил, зачем приехал на финал Гран-при. Для меня финал Гран-при — это место, где я пробую новые вещи: элементы, расстановку, чтобы понять, что возможно, особенно в олимпийский сезон. Поэтому решил идти на максимум и создать себе основу, представление, как это может выглядеть. Очень доволен своим выступлением, знаю, что могу выполнять эти прыжки под давлением. Теперь, когда я это понял, могу добавить в программу больше деталей, чтобы сделать её цельной.

Определённо горжусь тем, как выступаю в этом сезоне. Чувствую, стал гораздо лучше подготовлен и гораздо увереннее в себе. И в целом весь этот год чувствую себя гораздо увереннее, способным показывать то, на что действительно способен, даже в условиях давления», – приводит слова Малинина аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супертехника и семь квадов с акселем — огонь!
Малинин утёр нос судьям. Мировые рекорды, супертехника и семь квадов с акселем — огонь!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android