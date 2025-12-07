Щербакова и Трусова — о воссоединении ТЩК на ЮКПК: всё так же, как когда мы выступали

Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова высказались о совместных с Алёной Косторной соревнованиях. Спортсменки, ранее выступавшие вместе на турнирах, воссоединились в качестве наставников на юниорском Кубке Первого канала. О совместном появлении спортсменок на арене их спросил Максим Траньков.

Траньков: Девчонки, наши болельщики просто в восторге от воссоединения вашего легендарного трио. ТЩК в действии! Как вам побыть снова вместе, провести время? Расскажите.

Щербакова: Не знаю, всё супер (смеётся).

Траньков: Привычно.

Щербакова: Да, очень привычно, очень по-домашнему, я бы сказала (смеётся).

Трусова: Согласна, ничего не поменялось. Всё так же, как и на соревнованиях, когда мы выступали, — сказали Трусова, Щербакова и Траньков в эфире Первого канала.