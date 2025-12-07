Трусова, Щербакова и Косторная — об итогах ЮКПК: этот праздник спорта удался

Российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова), Алёна Косторная и Анна Щербакова подвели итоги проведения юниорского Кубка Первого канала.

Медведева: Девчонки, сегодня достаточно нервный день для вас был. Аня, например, в розовых очках. Ну, снимать собираешься?

Щербакова: Мне кажется, жизнь прекрасна, особенно в розовых очках (смеётся). Но сегодня ребята — молодцы, наша команда «розовых». Хочу сказать, что вы сегодня все умнички, все боролись до конца за каждый элемент. Вот какой настрой мы давали, вот ровно то и сделали. Все кайфовали, наслаждались и боролись, так что все молодцы. И, конечно же, спасибо другим командам за борьбу, поздравляю команду Саши с победой.

Косторная: Тоже хочется поздравить команду Саши и команду «зелёных». Могу сказать, что команда «синих» — тоже большие молодцы. Болели, поддерживали. Не всё получалось, но главные эмоции от сегодняшнего дня позитивные.

Медведева: Саша, мы ещё раз всем залом тебя поздравляем с победой, твою команду, сегодня потрудились прямо на славу. Какие впечатления у тебя от этого турнира?

Трусова: Прекрасные впечатления, очень рада, благодарна ребятам, они большие молодцы, это их победа. Я как могла только поддерживала, рада, что у них всё получалось, что они получили удовольствие. Благодарю и команду Ани, и команду Алёны тоже за прекрасную борьбу и прекрасных спортсменов. Мне кажется, что этот праздник спорта удался, — сказали Александра Трусова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и Алёна Косторная в эфире Первого канала.

Кубок Первого канала среди юниоров проходил 6 декабря в Калуге. В розыгрыше принимали участие три коллектива: «зелёная» команда (капитан — Александра Трусова), «синяя» команда (капитан — Алёна Косторная), «розовая» команда (капитан — Анна Щербакова). Турнир проводился только в произвольной программе. Победу в соревнованиях одержала команда Александры Трусовой (Игнатовой).