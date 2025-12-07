Пара Кадырова/Миронов приостановила тренировки по медицинским показаниям

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в парном катании, приостановили тренировки по медицинским показаниям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Артура Минчука, тренера спортивного клуба Тамары Москвиной, в котором числятся фигуристы.

Кадырова и Миронов не приняли в текущем сезоне участия ни в одном из стартов, они пропустили оба этапа Гран-при России.

«Тренировки Ясмина и Илья приостановили по медицинским показаниям — Ясмине кататься пока нельзя. Есть определённые вопросы, которые мы решали. Они приходят на лёд, но они пока не катаются, пока врачи не дадут добро. Скорее всего, этот сезон они полностью пропустят. Мы все ждем её восстановления», — приводит слова Минчука ТАСС.