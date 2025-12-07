Елена Вайцеховская назвала главную иллюзию мужского фигурного катания

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на прокат двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе финала Гран-при ISU.

«Главная иллюзия, которую, как мне кажется, сегодня вдребезги сокрушил Илья Малинин, — это то, что катание Джейсона Брауна следует по-прежнему считать в фигурном катании высоким искусством. Как бы красиво этот товарищ ни выезжал с тройных прыжков и как бы ни скользил…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Во время выступления на турнире спортсмен исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков и получил от судей за прокат 238,24 балла (мировой рекорд).