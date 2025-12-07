«Четверной флип для меня сложнее, чем аксель». Малинин — о своей победе в финале Гран-при

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин, выигравший финал Гран-при — 2025 и исполнивший в произвольной программе семь четверных прыжков, в диалоге с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой прокомментировал своё выступление и рассказал о планах на будущее.

– Мы стоим с человеком, который сотворил историю фигурного катания сегодня. Илья, мы тебя с этим поздравляем. Пару слов, как ты себя ощущаешь, были ли легко это сделать? Мне показалось, что ты практически не устал.

– Нет, я был очень уставшим. Я боролся за каждый элемент, который мне нужно было выполнить, и, приступая к этим соревнованиям, я действительно не был уверен, как у меня всё получится. Но я всегда доверяю своим родителям (Малинин тренируется у своих родителей, бывших фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. — Прим. «Чемпионата»), которые говорят мне, что нужно делать шаг за шагом, тренироваться, поэтому после каждого элемента я был очень рад, что получил от них эту информацию, смог хорошо, круто кататься, что, собственно, и сделал.

– Ты сделал четверной аксель вторым элементом. Это же ещё сложнее! Это была специальная тактика? Сколько вы тренировали такое положение?

– Я думаю, дело в том, что четверной флип для меня сложнее, чем четверной аксель, поэтому я поставил аксель вторым элементом.

– Сейчас ты уже сделал такой шаг вперёд, такой скачок. Что дальше?

– Теперь, когда я освоил все прыжки, пришло время немного доработать программу, чтобы всё выглядело как единое целое и после каждого прыжка и каждого элемента была связь. Нужно доработать хореографию, чтобы всё выглядело легко, непринуждённо, как единая картина.

– Очень правильная мотивация. Ты подбираешь костюмы на тренировки, специальные костюмы для соревнований. Это специально или это такой стиль и в жизни ты так же одеваешься?

– Да, я об этом задумываюсь перед соревнованиями, но это также и моя страсть. Я люблю моду, поэтому всегда стараюсь отражать её во всех своих выступлениях и везде, где я бываю.

– То есть завтра, после показательных, тебя можно будет найти в самых крутых японских магазинах?

– Может быть, если у меня будет время, конечно (смеётся).

– Тебе вообще нравится шопинг в Японии, ходил куда-нибудь?

– Да, Япония – это отличное место для покупок. Здесь так много классной одежды и всего интересного, на что можно посмотреть и что можно увидеть своими глазами, — сказали Малинин и Туктамышева в эфире Оkkо.