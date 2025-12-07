Скидки
Малинин опубликовал поздравление в честь дня рождения Юдзуру Ханю

Малинин опубликовал поздравление в честь дня рождения Юдзуру Ханю
Комментарии

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин опубликовал у себя на странице в соцсети текст-поздравление в честь дня рождения двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Ханю является первым в истории фигуристом-одиночником, собравшим карьерный «Большой шлем». Он также дважды становился чемпионом мира и многократным призёром мировых первенств, четырёхкратным победителем финала Гран-при ISU.

«С днём рождения величайшего в фигурном катании, Юдзуру. Этот вид спорта очень благодарен тебе за то, что ты есть, а я очень благодарен за то, что вырос, глядя на тебя и восхищаясь тобой, чтобы делать всё, что кажется возможным», – написал Малинин у себя на странице в соцсети.

