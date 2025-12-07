Фурнье Бодри/Сизерон прокомментировали обидное падение в ПТ финала Гран-при ISU

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду и занявшие второе место в финале Гран-при ISU, в диалоге с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой оценили своё выступление и прокомментировали момент, случившийся в конце произвольного танца. Партнёрша споткнулась о ткань своей юбки и упала во время исполнения элемента, за что дуэт получил снижение по баллам.

Елизавета. Сначала хочу сказать, что мне очень понравилась ваша произвольная программа. Это потрясающе. Я чуть не заплакала в конце, чуть не заплакала, когда вы упали. Вы понимаете, почему вы упали?

Лоранс. Нет. Я ещё не видела видео, поэтому не знаю.

Елизавета. Я всё видела. Ты делаешь вот так (Туктамышева показывает элемент из танца фигуристов. – Прим. «Чемпионата») и слишком сильно поднимаешь ногу, каблуком цепляешься за платье, встаёшь на него и падаешь.

Лоранс. Я так и подумала, потому что вышла на лёд и почувствовала, что зацепилась за юбку. Но в этот момент я не была уверена. Это произошло так быстро, и я думала только о том, чтобы подняться и продолжить.

Елизавета. Я думала: «Вау, они катаются так, как никогда не катались. Это лучшее, что было». Кроме вот этого… Ну, не учитываем это падение, но до этого…

Лоранс. Я думаю, мы были увлечены моментом.

Гийом. Да, это было наше лучшее катание на данный момент.

Елизавета. Я тоже так считаю, так чувствую. Но знаете, сейчас не время. Время наступит на Олимпиаде, — сказали фигуристы.