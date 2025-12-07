Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Хотел указать на этот факт недопонимания». Сизерон — о своей критике в сторону судейства

«Хотел указать на этот факт недопонимания». Сизерон — о своей критике в сторону судейства
Комментарии

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Лоранс Фурнье Бодри, в диалоге с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой прокомментировал ситуацию, связанную с массовым несогласием танцоров на льду с выставляемыми им надбавками и уровнями за элементы в текущем сезоне. Сизерон также высказывался насчёт судейства, заявив, что ведутся «какие-то странные игры».

В финале Гран-при ISU спортсмены заняли второе место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Финал, Нагоя, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
06 декабря 2025, суббота. 11:35 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания

Елизавета: Вы говорили об уровнях. Но что вы думаете сейчас об этих соревнованиях? Вы довольны уровнями или снова не согласны?

Гийом: Дело было не только в уровнях. Я думаю, это была общая ситуация. Как спортсмены мы привыкли получать обратную связь, двигаться вперёд и улучшать всё, что мы можем улучшить. Когда вы не понимаете оценки, ваши тренеры не понимают оценки и некоторые судьи тоже – это означает, что где-то есть проблема. Я просто хотел указать на этот факт недопонимания. Но в целом я думаю, что в более широком смысле мы хотим, чтобы и публика понимала танцы на льду. Это было моим комментарием. Если мы не получаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?

Знаете, я ни разу в своей карьере не ставил под сомнение судейство, испытываю огромное уважение ко всем судьям и техническим специалистам. Считаю, что это очень сложная работа, но в данный момент я должен указать на некоторые вещи, которые, по моему мнению, можно улучшить

Елизавета: Согласна с вами. Я считаю, что спортсмены должны высказываться по этому поводу, и нам нужны такие люди, как вы, которые не боятся высказываться публично. Это на самом деле замечательно, — сказали фигуристы в эфире Okko.

Материалы по теме
Сизерон и другие не могут молчать — их оценивают как юниоров. Что с судейством в танцах?
Сизерон и другие не могут молчать — их оценивают как юниоров. Что с судейством в танцах?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android