«Хотел указать на этот факт недопонимания». Сизерон — о своей критике в сторону судейства

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Лоранс Фурнье Бодри, в диалоге с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой прокомментировал ситуацию, связанную с массовым несогласием танцоров на льду с выставляемыми им надбавками и уровнями за элементы в текущем сезоне. Сизерон также высказывался насчёт судейства, заявив, что ведутся «какие-то странные игры».

В финале Гран-при ISU спортсмены заняли второе место.

Елизавета: Вы говорили об уровнях. Но что вы думаете сейчас об этих соревнованиях? Вы довольны уровнями или снова не согласны?

Гийом: Дело было не только в уровнях. Я думаю, это была общая ситуация. Как спортсмены мы привыкли получать обратную связь, двигаться вперёд и улучшать всё, что мы можем улучшить. Когда вы не понимаете оценки, ваши тренеры не понимают оценки и некоторые судьи тоже – это означает, что где-то есть проблема. Я просто хотел указать на этот факт недопонимания. Но в целом я думаю, что в более широком смысле мы хотим, чтобы и публика понимала танцы на льду. Это было моим комментарием. Если мы не получаем полученные оценки, то как публика может понять, что происходит?

Знаете, я ни разу в своей карьере не ставил под сомнение судейство, испытываю огромное уважение ко всем судьям и техническим специалистам. Считаю, что это очень сложная работа, но в данный момент я должен указать на некоторые вещи, которые, по моему мнению, можно улучшить

Елизавета: Согласна с вами. Я считаю, что спортсмены должны высказываться по этому поводу, и нам нужны такие люди, как вы, которые не боятся высказываться публично. Это на самом деле замечательно, — сказали фигуристы в эфире Okko.