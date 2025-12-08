Скидки
Фигурное катание

Илья Малинин: после Олимпиады в Милане хочу показать пятерной прыжок публике

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, что хочет исполнить прыжок в пять оборотов после Олимпийских игр в Милане.

«Самая реалистичная планка — это когда моё тело начнёт сдавать, поэтому мы выясним, когда это произойдёт, но я уверен, что по крайней мере один или два квинта, надеюсь, будут возможны. Какие прыжки? Сальхов, тулуп, лутц, аксель. Я не дам вам скучать. Прыжок довольно близко. Работа идёт. После Олимпиады я хочу сосредоточиться на том, чтобы показать пятерной прыжок публике», – приводит слова Малинина Olympics.

Напомним, Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.

