Малинин заявил, что выступает за выравнивание стоимости прыжковых и непрыжковых элементов

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, что выступает за выравнивание стоимости прыжковых и непрыжковых элементов.

«Это просто лучший способ подтолкнуть людей к совершенствованию. Сейчас прыжки — самые ценные элементы, поэтому все будут стараться отточить их, и, возможно, им не придётся работать над всем остальным, просто потому, что они могут пожертвовать этим, добавив, например, ещё один четверной.

Но если мы выведем всё на одинаковый уровень, то все будут стараться работать над вращениями, шагами и работой ног, так что всё это будет стоить того, чтобы рисковать и работать над этим», — приводит слова Малинина Olympics.