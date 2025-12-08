Скидки
Малинин — о давлении: идти своим путём бывает одиноко, ты должен брать ответственность

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин высказался о давлении, которое он испытывает в фигурном катании.

«Меня много кто спрашивал, в целом каково это — идти своим путём, и правда в том, что иногда это бывает одиноко, ведь именно ты должен брать на себя ответственность, руководить и прокладывать путь. Но это также возможность вдохновлять других, чтобы каждый мог идти по твоим следам», — приводит слова Малинина Olympics.

Напомним, Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.

