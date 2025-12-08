Малинин: каждый день катаю полную произвольную. Иногда могу пропустить несколько четверных

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, что каждый день на тренировках отрабатывает полную произвольную программу с семью четверными прыжками.

«Вот что требуется, чтобы сделать это. Я действительно каждый день катаю полную произвольную. Иногда могу пропустить несколько четверных или выполнить все подряд, всё зависит от настроения, но в целом я делаю это уже несколько лет и знаю свою оптимальную зону для всех четверных прыжков», — приводит слова Малинина Olympics.

Напомним, Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.