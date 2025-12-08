«Побаловал себя на день рождения». Малинин — о семи четверных в ПП на Гран-при ISU

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин рассказал, что, исполнив семь четверных прыжков в произвольной программе на финале Гран-при ISU, сделал себе подарок на день рождения.

«Я как бы побаловал себя на день рождения. Купил себе игровой компьютер, и, если бы после короткой программы я уехал домой без победы, мне бы было очень плохо, ведь это стоило немалых денег! Так что я рад, что всё оправдал», — приводит слова Малинина Olympics.

Напомним, Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе финала Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония). Малинин получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.