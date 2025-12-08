Москвина ответила, следит ли за Бойковой и Козловским после их ухода в группу Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, поддерживает ли общение с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским после их перехода в группу Этери Тутберидзе.

— Поддерживаете ли общение с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским? Смотрите их выступления?

— Я за всеми смотрю, не только за ними. Важно знать, что делают другие спортсмены с другими тренерами, чтобы не упускать новые веяния фигурного катания. У молодёжи всегда много нового, много разных инициатив. За этим надо смотреть!

С Сашей и Димой мы, тренеры – Артур Минчук и я, – сотрудничали в течение многих лет. И нам приятно смотреть, как они продолжают развиваться в другом творческом коллективе, – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.