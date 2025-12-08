Москвина — о недопуске Мишиной и Галлямова: у них мечта не только кататься на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о недопуске Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на отборочный турнир на Олимпийские игры в Милане (Италия).

«Да, ребята хотели поехать на Олимпиаду. Но у них мечта не только кататься на Олимпийских играх, но и продолжать тренироваться для того, чтобы выступать и у нас в стране для наших зрителей. Я не понимаю, когда говорят, что спортсмены сидят без соревнований. Они выступают у себя, в своей стране, за них болеют зрители точно так же, как и за границей. Неважно, на каком языке говорит зритель, важно, что это зритель, который пришёл смотреть, рукоплескать. Сейчас обстановка в мире сложилась так, что для спортсменов нашей страны нет выступлений на международной арене. Но они с удовольствием выступают у нас в стране на многочисленных современных стадионах при большой аудитории. Раньше спортсмены топ-уровня из-за плотного международного календаря не соревновались в таком количестве российских городов. А теперь зритель, например, в Омске, может их видеть», – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.