Москвина ответила, поехала ли бы она на Олимпиаду в Милан

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, поехала ли бы она на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

— А на Олимпиаду в Милан, если будет возможность, поехали бы?

– К сожалению, наши спортивные и танцевальные пары не были допущены. А на свою 12-ю Олимпиаду я бы с удовольствием поехала, – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На отборочный турнир к Олимпиаде в Милане были допущены только два российских фигуриста — Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Спортсмены выиграли соревнования и примут участие в Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы выступят на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе под нейтральным флагом.