Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москвина рассказала, как помогает Гуменнику и его тренеру готовиться к Олимпиаде

Москвина рассказала, как помогает Гуменнику и его тренеру готовиться к Олимпиаде
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как помогает Петру Гуменнику и его тренеру Веронике Дайнеко готовиться к Олимпийским играм в Милане (Италия).

«У меня большой опыт участия в Олимпийских играх, подготовки к ним. Поэтому я передаю эти особенности участия Веронике Анатольевне и Петру. Я рассказываю, какими будут на Олимпиаде разминки, как себя вести на льду, чтобы показать наилучшие стороны подготовки. Как не перегореть, не переработать. Я не вмешиваюсь в тренировочный процесс и в качестве шутки рассказываю Веронике Анатольевне, каким образом приводить её собственный пульс во время тренировок и выступлений до нормального уровня, как ей не очень волноваться», – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Думаете, русских нет – и они расслабились?» Честное интервью с Тамарой Москвиной
«Думаете, русских нет – и они расслабились?» Честное интервью с Тамарой Москвиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android