Москвина рассказала, как помогает Гуменнику и его тренеру готовиться к Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как помогает Петру Гуменнику и его тренеру Веронике Дайнеко готовиться к Олимпийским играм в Милане (Италия).

«У меня большой опыт участия в Олимпийских играх, подготовки к ним. Поэтому я передаю эти особенности участия Веронике Анатольевне и Петру. Я рассказываю, какими будут на Олимпиаде разминки, как себя вести на льду, чтобы показать наилучшие стороны подготовки. Как не перегореть, не переработать. Я не вмешиваюсь в тренировочный процесс и в качестве шутки рассказываю Веронике Анатольевне, каким образом приводить её собственный пульс во время тренировок и выступлений до нормального уровня, как ей не очень волноваться», – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.