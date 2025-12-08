Скидки
Фигурное катание

Тамара Москвина оценила прогресс мирового парного катания в отсутствие России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила прогресс мирового парного катания без участия российских спортсменов.

— Как вам кажется, в мире пары добавили за время отсутствия российских спортсменов?
— Да, конечно. Никто не сидит на месте. Думаете, русских нет и они расслабились? Конечно, они добавляют. Там такие же профессиональные тренеры, спортсмены и федерации, которые хотят добиваться результата и завоёвывать медали. Прогресс идёт. Но и мы не сидим на месте, мы тоже стараемся двигаться вперёд, – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

