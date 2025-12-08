Москвина ответила, чем мотивирует Мишину и Галлямова продолжать карьеру в период бана

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, чем мотивирует Анастасию Мишину и Александра Галлямова продолжать профессиональную карьеру в период отстранения от международных стартов.

«Вы спросили, чем я мотивирую ребят? Работой, новыми программами, новыми идеями, просто продолжением карьеры. Надо так кататься, чтобы всё равно оставаться впереди планеты всей. Но этого после возвращения может и не случиться, именно поэтому и важно следить за состоянием международного фигурного катания. Мы с самого начала заряжены, чтобы быть лучше всех», – сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.