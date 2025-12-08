«Знаем, что можем к ней обратиться в любое время». Хазе — о помощи Катарины Витт

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, рассказала, как их паре помогла двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт.

«Она прекрасно разбирается в том, как справляться с волнением. Поэтому мы также поговорили с ней и попросили совета по этому поводу, о том, как она справлялась со своим волнением на Олимпиаде.

Это очень помогло, и мы всегда знаем, что можем обратиться к ней в любое время, если нам понадобится помощь или совет. Приятно знать, что у тебя есть такой человек, как Катарина Витт, который готов прийти на помощь в любую минуту, это очень много значит», — приводит слова Хазе Olympics.

Помимо оказания психологической поддержки, Катарина Витт оплатила костюмы Хазе и Володина в этом году.