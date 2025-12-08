Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Сенсаций не будет». Авербух считает, что Малинин завоюет золото Олимпиады в Милане

Комментарии

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух считает, что двукратный чемпион мира американец Илья Малинин не упустит золото Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия).

«Я думаю, сенсаций не будет. У Малинина колоссальный запас. В финале Гран-при он почти тридцать баллов привёз второму месту, ему для победы на Олимпиаде достаточно и половину прыгнуть из того, что он исполняет. Видно, что форма у него очень хорошая.

Теперь мальчишки потихоньку начнут тоже прыгать аксель в четыре с половиной оборота, и следующий шаг — прыжок в пять оборотов. Это теперь новая планка. Когда-то первый советский чемпион мира Сергей Волков прыгнул тройной сальхов, и казалось, что это нечто запредельное. Может быть, будет и прыжок в пять оборотов», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

