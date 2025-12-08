Скидки
Мама Костылевой: буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр

Мама Костылевой: буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр
Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала, что собирается искать для дочери новую школу фигурного катания для перехода из «Ангелов Плющенко».

«Руководство академии хочет, чтобы мы приехали 10 декабря в Москву на репетицию ледового шоу, которое намечено провести в Минске 14 декабря, где у Лены, напомню, главная роль. Обещают, что Лена будет жить в какой-то гостинице, мы с мужем где-то в другом месте. Я пока послала всех куда подальше, сейчас решаем вопрос — будем ли мы в принципе выступать в этом шоу. Если мы поедем туда, то прервётся восстановительный процесс дочери, а прессинг в отношении нас ещё не закончился. В Воронеже мы пообщаемся с одним из федеральных каналов и в середине недели предполагаем уехать, но в любом случае буду искать для Лены новую школу, чтобы дочь поехала туда на просмотр», — приводит слова Костылевой «МОЁ!».

