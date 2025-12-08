Распался танцевальный дуэт Александры Шинкаренко и Михаила Антонова

Российский танцевальный дуэт Александры Шинкаренко и Михаила Антонова распался по совместному решению партнёров. Об этом сообщил журналист Владислав Жуков.

«Александра продолжает кататься и ищет партнёра, планы Михаила неизвестны», – написал Жуков.

Александре Шинкаренко 18 лет, Михаилу Антонову 23 года. Спортсмены выступали вместе с сезона-2024/2025. Они тренировались в группе Анжелики Крыловой.

В этом сезоне дуэт на втором этапе Гран-при России в Красноярске занял 10-е место. По сумме двух программ они получили от судей 156,72 балла. На четвёртом этапе Гран-при в Москве пара заняла восьмую строчку с результатом 150,73 балла.