«Выпуск я ему отправила. Он одобрил». Собчак — о словах Авербуха про возраст Арзамасовой

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что согласовывала выпуск с чемпионом мира и серебряным призёром Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореографом, режиссёром и продюсером Ильёй Авербухом.

– С точки зрения этики, если вы понимаете, что человек сказал что-то такое, что в будущем несёт для него сильные репутационные риски, вы это уберёте? Например, расфорсилась история с Авербухом, где он – видно, что в контексте, – неосторожно сказал про возраст своей супруги. И как будто бы человек был в каком-то опасном положении. Вы же на монтаже понимали, что это будет большая репутационная потеря. Вы принимаете решение, что это нужно оставить на суд зрителей?

– Давайте так. Если говорить конкретно об этом выпуске. Не понимала и сейчас не понимаю… И считаю, что это была история, высосанная немножко из пальца. А уж если говорить до конца откровенно, и, думаю, это будет интересно, и Илья это может подтвердить. Конкретно этот выпуск я ему отправила, чтобы он посмотрел заранее. Потому что он очень переживал.

И он его полностью – у меня есть вся переписка – он одобрил. И потом благодарил за этот выпуск. У него не осталось никакого негатива. И он сам видел всё это. Если бы он попросил это убрать… Так как я тоже не считала, что в этом есть что-то… Для меня это не был момент какой-то сенсации. Он это видел, и он это утвердил, – сказала Собчак в шоу «Натальная карта».

Напомним, Авербух рассказал, что познакомился с Елизаветой Арзамасовой, когда той было 15 лет. В интервью Собчак он пояснил, что она уже выглядела как сформировавшаяся девушка и у неё «всё было». После этого он подвергся критике.