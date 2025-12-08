Скидки
Фигурное катание

Евгений Плющенко планирует прекратить сотрудничество с Еленой Костылевой — источник

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не планирует продолжать сотрудничество с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Об этом сообщает журналист Владислав Жуков.

«По моей информации, Евгений Плющенко намерен прекратить сотрудничество в формате «тренер — ученик» с Еленой Костылевой. Точнее – с Ириной Костылевой, но по факту получается, что с Еленой.

Как я понимаю, именно этим вызваны сегодняшние слова матери фигуристки про поиск новой школы. Правда, насчёт «посыла всех», насколько я понимаю, в среде есть непонимание – ведь общения с Плющенко и Рудковской у Костылевых ровным счетом никакого нет уже как четыре месяца. Теперь единственные, кто контактируют с родительницей, – представители команды шоу Плющенко.

В общем, взаимоотношения сторон окончательно зашли в тупик. Для команды Плющенко, как я понимаю, сейчас единственный приоритет в этом отношении – спокойно провести шоу в Минске (13-14 декабря), где будет выступать Лена. После этого планируется, что Плющенко и Костылевы разойдутся.

Но! Как говорят, надежда ещё теплится. Якобы существует вероятность, что сразу после шоу стороны проведут ещё одни, на сей раз финальные переговоры. По просьбе Татьяны Анатольевны Тарасовой, ранее призвавшей всех к компромиссу (в том числе и в личных разговорах).

По их результатам либо заключат прочный мир с гарантиями безопасности, либо история окончательно завершится. И, надеюсь, мы все наконец-то выдохнем», — написал Жуков в социальных сетях.

