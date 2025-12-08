Рудковская высказалась о будущем Елены Костылевой в академии «Ангелы Плющенко»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о будущем 14-летней фигуристки Елены Костылевой в академии «Ангелы Плющенко» после конфликта с мамой спортсменки.

«Академия «Ангелы Плющенко» в силу очень многих обстоятельств не планировала продолжать сотрудничество. Только в рамках наших шоу. Но мы прекрасно понимаем, насколько доверительные у них с Евгением отношения и что для неё будет большим ударом не только расставание с ним, но и смена школы. Мы пошли на этот шаг только из-за Лены и исключительно в её интересах», — сказала Рудковская в интервью ТАСС.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка.