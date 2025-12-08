Скидки
Фигурное катание

«Так поступать — непрофессионально». Тарасова — о решении Плющенко по поводу Костылевой

«Так поступать — непрофессионально». Тарасова — о решении Плющенко по поводу Костылевой


Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение тренера Евгения Плющенко прекратить сотрудничество с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой.

«Как это — в середине сезона он прекратит с ней работать? Какая-то ерунда. Он же тренер, пусть тренирует. У меня просто нет слов по этому поводу. Он может прекратить в мае, а до этого у неё серьёзный план подготовки. Так поступать — непрофессионально», — сказала Тарасова в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка.

