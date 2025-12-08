Скидки
«У нас очень сложная ситуация». Плющенко — о сотрудничестве с Костылевой

«У нас очень сложная ситуация». Плющенко — о сотрудничестве с Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о прекращении сотрудничества с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой.

«По мудрому совету Татьяны Анатольевны Тарасовой мы настроены провести переговоры в интересах Лены Костылевой и найти мудрое решение по этому вопросу. Переговоры пройдут 15 или 16 декабря. Сразу после наших ледовых шоу в Минске, где Лена играет главную роль. Спасибо всем, кто переживает за эту очень непростую историю в нашей академии.

У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), однако я очень надеюсь, что и переговорщики и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, мне с большим трудом далось решение о переговорах, но я его принял», — написал Плющенко на своей странице в социальных сетях.

