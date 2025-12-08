Скидки
Фигурное катание

Мама Костылевой заявила, что они не ищут новую академию для фигуристки

Комментарии

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила, что спортсменка на данный момент восстанавливается в Воронеже и не ищет новую академию для тренировок.

«Ничего пока не ищем. Сидим в Воронеже и восстанавливаемся», — сказала Костылева в интервью «Матч ТВ».

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал обо всех нарушениях порядка мамой своей ученицы.

