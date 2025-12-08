Скидки
НОК Украины потребовал ISU отстранить Петросян и Гуменника от Олимпийских игр — 2026

НОК Украины потребовал ISU отстранить Петросян и Гуменника от Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал письмо, в котором требует Международный союз конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026.

«Действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК. Несмотря на продолжающуюся СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. – Прим. «Чемпионата»), эти фигуристы продолжают участвовать в мероприятиях, открыто поддерживающих СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. – Прим. «Чемпионата»), демонстрируют запрещённую символику и поддерживают контакты с публичными лицами, продвигающими российскую пропаганду.

Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несёт риск использования спорта как инструмента политического влияния. Авторы обращения — президент НОК Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации конькобежного спорта Украины Даниль Амирханов — призвали МОК и ISU провести всестороннюю проверку указанных фактов.

НОК Украины ещё раз подчёркивает неизменную позицию Украины: пока продолжается СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. – Прим. «Чемпионата»), спортсмены, которые поддерживают её действиями или словами, или являются частью военных структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе!» — сообщается в письме.

