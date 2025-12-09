Видео: Илья Малинин сделал невероятный каскад из двух четверных акселей

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин опубликовал на личной странице в социальных сетях видео, в котором исполнил невероятную для фигурного катания прыжковую комбинацию. Он сделал каскад четверной аксель — четверной аксель.

Илья Малинин является единственным человеком в мире, который на официальных стартах прыгнул четверной аксель. Ранее он пытался сделать на соревнованиях четверной аксель в каскаде с тройным тулупом, но пока исполнил первый сложнейший прыжок с ошибкой.

На прошедшем недавно финале Гран-при ISU – 2025 в Нагое (Япония) Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе. Он получил от судей за прокат 238,24 балла, обновив личный и мировой рекорды в произвольной программе.