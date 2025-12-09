Скидки
Дмитрий Алиев не выступит на чемпионате России — 2025

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев не планирует принимать участие в чемпионате России — 2025, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова близкого к ситуации источника.

«В чемпионате России Дмитрий участия принимать не планирует. Он идёт на поправку и с начала следующего года готовится возобновлять тренировки», — приводит слова источника ТАСС.

В сентябре из-за неполучения медицинского допуска пропустил контрольные прокаты, на тот момент он проходил курс необходимой терапии. В текущем сезоне фигурист также не выступил ни на одном российском старте, включая оба этапа Гран-при.

