«Нужно прыгать по максимуму». Вайцеховская — о секвенции Малинина из двух 4А

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала исполненную двукратным чемпионом мира Ильёй Малининым уникальную и сложнейшую секвенцию из двух четверных акселей, видео которой накануне фигурист опубликовал у себя на странице в соцсети.

«Илья Малинин прыгнул на тренировке связку из двух квад-акселей, и это уже вроде как и не сенсация, способная поставить мир на уши, а так — рабочий момент.

Хотя на самом деле и есть рабочий, если принять во внимание, что после ОИ Малинин намерен исполнить на публике прыжок в пять оборотов.

Для меня в этом интересно другое. С точки зрения биомеханики аксель — самый сложный по заходу прыжок, требующий не только безупречной техники, но и абсолютного, феноменального владения телом. Особенно второй аксель в связке, который исполняется фактически без разбега — и нет времени на то, чтобы поправить баланс в отталкивании.

Это к вопросу, умеет ли Илья что-то ещё, кроме как прыгать, который сейчас нередко звучит в Сети.

С моей точки зрения, если человек настолько хорошо владеет собственным телом на льду, он способен сделать всё что угодно. И выучить всё что угодно.

Вообще, на месте Малинина я бы из чистого хулиганства взяла бы и повторила для показательного номера какую-то из наиболее навороченных по ногам и пластике программ того же Джейсона Брауна периода расцвета последнего. Хотя бы для того, чтобы прекратить спекуляции на теме, что никогда в жизни Илья не сможет такое повторить.

Но это после пятерного прыжка. Парню, способному прыгать так, как это умеет Малинин, считаю, вообще нужно прыгать по максимуму, пока позволяют тело и психика, чтобы потом не грызть себя мыслью, что мог, а поезд ушёл…

Здесь просто-таки напрашивается параллель с Сергеем Бубкой, который был способен брать не менее крутые высоты в прыжках с шестом, чем нынешний Арман Дюплантис, но бивший мировые рекорды по сантиметру из чисто финансовых соображений. А когда добрался до 6,14, выяснилось, что Бубка — всё…» — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.