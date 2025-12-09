Скидки
Ветлугин рассказал, как появилась идея поставить программу под гимн Российской империи
Российский фигурист Матвей Ветлугин, чья произвольная программа текущего сезона поставлена на композицию «Боже, царя храни», рассказал, как появилась идея выбрать такую музыку.

— Кататься под гимн Российской империи — это довольно ответственно. Кто вообще выбирал музыку?
— Хореограф Сергей Камолов предложил, я сиюминутно согласился на это. Да, ответственно. Ну, сегодня, в финале Кубка Петербурга, могу сказать, что получилось, наверное.

— Почему согласился?
— Часто я использую фразу, за которую меня не все могут поддержать: «такого же никто не делал — значит, это нужно сделать». У меня простой принцип: мне говорят — это не принято. Я отвечаю: «Кем не принято?» Кто сказал, что так должно быть? Я могу сделать по-другому. Не знаю, либо это подростковый максимализм, желание отличиться, тщеславие, но я думаю, правда, просто привык не размышлять, ставя себе какие-то ограничения в виде принятых норм.

— Может, в следующем году тогда под гимн Советского Союза?
— Я думаю, что пока очень много тех поколений, для которых это является святой мелодией, поэтому пока не будем это трогать, так как всё-таки гимн Российской империи уже можно считать историческим, а гимн СССР более остро может восприняться обществом, — приводит слова Ветлугина Sport24.

Комментарии
