Эллисон Рид — об отборе в Пекине: отгородились от всего и хотели квалифицироваться на ОИ

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Эллисон Рид, выступающая в танцах на льду за сборную Литвы в дуэте с Саулюсом Амбрулявичюсом, рассказала, как спортсмены пережили факт того, что не смогли отобраться на Олимпийские игры в Италии на чемпионате мира — 2025 в Бостоне.

В сентябре 2025 года фигуристы выиграли специальный отборочный турнир в Пекине, который обеспечил им право всё же принять участие в Олимпиаде.

«Конечно, тогда (на чемпионате мира в Бостоне. — Прим. «Чемпионата») наше выступление стало разочарованием. Но, думаю, когда мы приняли всю ситуацию, то просто от всего отгородились и поставили единственную цель – квалифицироваться на Олимпиаду в Милане. Мы знали, чего хотим и чего можем достичь, если вложимся в эту задачу полностью. Мы изменили своё мышление, старались сохранять позитивный настрой, насколько это возможно в конкретных ситуациях, отлично провели летнюю подготовку и приехали в Пекин полностью готовыми, намеренными завоевать свою квоту. Думаю, мы именно это и сделали», — сказала Рид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.